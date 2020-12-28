В Мордовии обсудили восстановление работоспособности всех рубежей контроля дорожного движения

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков провел совещание, посвященное вопросам восстановления работоспособности рубежей контроля дорожного движения.

В настоящее время в Мордовии установлено 118 рубежей контроля дорожного движения, которые состоят из 207 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На сегодня действующими являются 94 комплекса, остальные требуют ремонта.

Представитель подрядной организации «АЭЛЬ РСТ» сообщил, что до конца января следующего года часть комплексов будет отремонтирована, а оборудование, требующее длительного ремонта, будет восстановлено за счет подменного фонда организации-подрядчика.

Для оперативного решения задачи будут задействованы дополнительные бригады из Нижегородской и Челябинской областей.

Изначально планируется восстановление деятельности рубежей на наиболее опасных с точки зрения аварийности участках дорог.

Также до конца года будет актуализирована генеральная схема установки стационарных рубежей контроля дорожного движения. Сейчас обсуждается возможность переноса комплексов фотовидеофиксации на новые участки дорог и необходимая потребность в создании дополнительных стационарных и передвижных рубежей.

Владимир Сушков дал поручение ежедневно информировать его о проделанной работе и вопросах, требующих участия республиканского правительства.

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Источник: e-mordovia.ru