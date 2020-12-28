Артем Здунов пообщался с жителями одного из дворов Инсара

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в Инсаре заехал во двор домов №106 по улице Советской и №№16,18 по улице Строительной.

Неделю назад на личном приеме граждан к Артему Здунову обратилась жительница Инсара с просьбой о благоустройстве упомянутой дворовой территории, где проживают почти 200 человек. Решить этот вопрос руководитель республики предложил через участие в федеральном проекте «Формирование современной городской среды». В перечне просьб граждан значатся ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров и парковок, установка малых архитектурных форм во дворе. Всё это будет сделано в следующем году. Из средств федерального бюджета при местном софинансировании на проведение работ будет направлено около 1,6 млн рублей.

Артем Алексеевич встретился с жителями, выслушал их предложения и дал поручение республиканскому министерству ЖКХ взять вопрос на жесткий контроль.

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Источник: e-mordovia.ru