В Саранске обсудили новогодние культурные и спортивные мероприятия

В администрации Саранска были обсуждены новогодние культурные и спортивные мероприятия.

С 26 декабря по улицам Саранска в разных микрорайонах начали свое путешествие Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравляют горожан с приближающимися праздниками.

Городским оперативным штабом по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение не проводить новогодние салюты в этом году ни на Советской площади, ни в микрорайонах.

Известно, что 3 и 5 января состоятся товарищеские матчевые игры по хоккею на катке школы №28. Начало игр в 10:00.

Мэр Саранска поручил проработать вопрос обустройства снежных горок для катания на ватрушках и ледянках, а также подобрать для этого соответствующие площадки.

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Источник: adm-saransk.ru