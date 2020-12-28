Мэр Саранска попросил горожан не выбрасывать ёлки с балконов

Глава администрации Саранска Петр Тултаев напомнил о том, что после окончания работы ёлочных базаров нельзя допускать того, чтобы первого января деревья оставались в местах продаж брошенными.

Градоначальник отметил, что оставшиеся ёлки можно отвезти в зоопарк, а также сообщил, что настоятели храмов просили деревья на Рождество.

Также глава городской администрации обратился к жителям Саранска с просьбой не выбрасывать ёлки с балконов после новогодних праздников, как, к сожалению, иногда бывает.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что мэр Саранска заявил, что все ярмарки выходного дня прошли организовано и спокойно.

Источник: adm-saransk.ru