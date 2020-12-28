Мэр Саранска призвал отказаться от походов в гости в новогоднюю ночь

На последнем в этом году оперативном совещании в администрации Саранска мэр города Петр Тултаев высказал слова благодарности подчиненным и всем горожанам за работу.

Градоначальник заявил, что работы было много, но были выполнены все обязательства, стоящие в текущем году.

Мэр также отметил, что в новогоднюю ночь лучше воздержаться от походов в гости и от приглашения к себе гостей. Петр Тултаев подчеркнул, что это непривычно, а также не совсем просто, но необходимо.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru