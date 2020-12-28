В Саранске обсудили уборку города после снегопада

На оперативном совещании в администрации Саранска руководители профильных структурных подразделений отчитались о ходе уборки города после прошедшего снегопада.

Муниципальные предприятия Саранска были готовы к непогоде, силы и средства были переведены в усиленный режим заранее.

В субботу в уборке от городских предприятий было задействовано 237 человек и 112 единиц коммунальной техники. Были незначительные проблемы в центральной части города, но они возникали из-за плотного автомобильного трафика.

Главы районных администраций доложили, что сотрудники управляющих компаний после снегопада приводили в порядок придомовые территории. По отдельным адресам возникали замечания, которые после обозначения их директорам управляющих компаний быстро устранялись.

Мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что муниципальные предприятия и управляющие компании должны быть переведены на усиленный режим работы.

Также читайте о том, что в Саранске обсудили новогодние культурные и спортивные мероприятия.

Источник: adm-saransk.ru