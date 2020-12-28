Воспитанники Инсарской школы-интерната получили подарки от Артема Здунова

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил Инсарскую общеобразовательную школу-интернат.

Сейчас в школе-интернате проживают и обучаются 50 воспитанников, в том числе дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Артем Здунов поинтересовался условиями отдыха и развития воспитанников. По национальному проекту «Образование» школа-интернат за последние два года получила оборудование на сумму почти 4 млн рублей.

В актовом зале руководитель республики поздравил детей с наступающим праздником, вручил сладкие подарки, пожелал хорошо учиться и больше заниматься спортом.

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Источник: e-mordovia.ru