В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
Вечером 27 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Мордовской. На парковке, расположенной возле дома №35, корпус 201, загорелся автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 1 квадратный метр.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru