В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль под управлением пьяного гражданина.

Днём 27 декабря возле дома №21, расположенного по адресу – Лямбирское шоссе, сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Шевроле-Ланос». За рулем транспортного средства находился 44-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный мужчина уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф