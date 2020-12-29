В Мордовии кафе и ресторанам в предпраздничные дни разрешили работать до полуночи

В Мордовии кафе и ресторанам в предпраздничные дни было разрешено работать до полуночи.

Ресторанам, кафе, буфетам, барам, столовым в период с 28 по 30 декабря был установлен следующий график работы: не раньше 8:00 и не позднее 00:00 (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов).

График работы организаций общественного питания в остальные дни является следующим: не раньше 08:00 и не позднее 23:00.

Стоит отметить, что проведение массовых мероприятий и банкетов в республике остается под запретом.

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Источник: adm-saransk.ru