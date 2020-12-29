В Мордовии свободный коечный фонд для больных коронавирусом составляет 20%

На территории Мордовии ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной.

Вице-премьер Мордовии Галина Лотванова сообщила, что в настоящее время в республике для пациентов с коронавирусом развернуто 2720 коек, свободный коечный фонд составляет 20%.

Самый большой рост госпитализаций наблюдается в Большеберезниковском, Инсарском, Краснослободском, Атяшевском, Ельниковском, Большеигнатовском, Кочкуровском, Ичалковском, Чамзинском, Ардатовском, Лямбирском, Рузаевском районах и в Саранске.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru