В Саранске сетевые магазины не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы

На прошлой неделе были обследованы сетевые магазины в Саранске на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Речь идет о магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка». Результаты проверки оказались неутешительными.

Сетевые объекты не приобрели рециркуляторы воздуха, по причине чего имеет место несоблюдение дезинфекционного режима.

По результатам рейдов, за весь осенний период было составлено 265 протоколов об административных правонарушениях, судами вынесено штрафов на 1,7 млн рублей.

Проверочные мероприятия будут продолжаться и в новогодние праздники.

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Источник: e-mordovia.ru