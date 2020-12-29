Лечебные учреждения Мордовии находятся в состоянии полной готовности

Лечебные учреждения Мордовии, по информации республиканского министерства здравоохранения, находятся в полной готовности.

Указанные учреждения в настоящее время обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты и кислородом.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов недавно обратил особое внимание на необходимость проверки резервных источников электроэнергии в лечебных учреждениях на случай возникновения нештатных ситуаций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru