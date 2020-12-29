Артем Здунов передал ключи от новых автобусов директорам школ Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 29 декабря в Саранске передал ключи от школьных автобусов директорам общеобразовательных учреждений республики.

Торжественная церемония прошла на площади Победы.

Новый автотранспорт поступил в регион в рамках национального проекта «Образование». Это 70 единиц современной техники российского производства, которые будут перевозить школьников в Саранске и в 21 районе Мордовии. Общая стоимость транспортных средств составляет около 135 млн рублей.

Автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, которое соответствует всем требованиям к перевозке детей.

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Источник: e-mordovia.ru