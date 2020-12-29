Артем Здунов провел заседание антинаркотической комиссии Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 28 декабря в режиме видеоконференции провел заседание антинаркотической комиссии республики.

Участники указанного заседания обсудили вопросы, касающиеся развития системы наркологической помощи и социальной реабилитации наркозависимых граждан.

Также был утвержден план работы антинаркотической комиссии на предстоящий год.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мо6рдовии.

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Источник: e-mordovia.ru