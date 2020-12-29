Было подписано соглашение о сотрудничестве между Мордовией и ОАО «РЖД»

В Саранске состоялась встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова и начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева.

Обсуждалась реализация комплексного плана транспортного обслуживания населения в Мордовии на среднюю и долгосрочную перспективы, в том числе по пригородным пассажирским перевозкам.

Была рассмотрена возможность повышения уровня комфорта межрегиональных перевозок на маршрутах между Саранском и Самарой, Саранском и Пензой с запуском на них поезда «Ласточка».

Также обсуждались вопросы реализации совместных мероприятий по повышению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона. Кроме того, речь шла об участии Куйбышевской магистрали в социально-экономической жизни региона и взаимодействии по реализации крупных инфраструктурных проектов ОАО «РЖД» в республике.

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере инновационной деятельности между Мордовией и ОАО «РЖД».

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Источник: e-mordovia.ru