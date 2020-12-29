Центр занятости в Краснослободске был модернизирован

Служба занятости населения Мордовии участвует в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В рамках указанного проекта внедряются единые требования к организации деятельности отделений в муниципальных районах. Существенные изменения произошли в ГКУ РМ «Центр занятости населения Краснослободский». Здание данного учреждения было оформлено в едином фирменном стиле, для маломобильных групп населения установлен пандус, а в помещениях используется специальная тактильная плитка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru