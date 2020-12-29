Республиканскую детскую больницу посетил Артем Здунов

Республиканскую детскую больницу в Саранске посетил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

Два десятка ребят, которые проходят лечение в отделениях хирургии и травматологии, получили от руководителя республики сладкие новогодние подарки.

В рамках посещения лечебного учреждения состоялась рабочая встреча Артема Здунова с главным врачом Детской республиканской клинической больницы Олегом Солдатовым. Были обсуждены вопросы развития медучреждения, в том числе завершения строительства нового хирургического корпуса больницы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru