Мобильный фельдшерско-акушерский пункт поступил в Темниковскую районную больницу

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт на базе автобуса марки ПАЗ поступил в Темниковскую районную больницу.

Указанный пункт предназначен для проведения медицинских осмотров и выявления заболеваний на ранних стадиях, для оказания лечебно-профилактической помощи, что повышает доступность и качество медицинских услуг, а также для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют стационарные медучреждения или нет специалистов.

В ФАПе имеется кабинет для приема пациентов, холодильник для хранения лекарственных препаратов, компьютер, весы, гинекологическое кресло, кушетка, умывальник, биотуалет, калорифер для обогрева помещения, а также сумка для оказания экстренной помощи.

Мобильный пункт оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, анализатором крови, автоматическим дефибриллятором, пульсоксиметром, электрокардиографом и другим оборудованием.

В передвижном ФАПе можно пройти диспансеризацию, измерить давление, уровень сахара и холестерина, сделать ЭКГ, сдать анализы крови, получить мазок на цитологию, поставить прививку, выписать рецепт на лекарства.

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Источник: e-mordovia.ru