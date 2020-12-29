Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили Потьминский психоневрологический интернат

Сотрудники исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии посетили детей, находящихся в Потьминском психоневрологическом интернате.

В преддверии новогодних праздников гости привезли детям продукты питания и сладости.

Стоит отметить, что визиты в социально-реабилитационные центры стали уже доброй традицией. Представители пенитенциарного ведомства республики регулярно их посещают, оказывают воспитанникам самую разнообразную помощь.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su