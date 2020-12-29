Сотрудники одной из колоний Мордовии провели профориентационную работу со старшеклассниками

Сотрудники отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии провели профориентационную работу с учащимися выпускных классов средних общеобразовательных школ республики о порядке поступления в ведомственные образовательные организации.

Школьникам было рассказано о предъявляемых требованиях к кандидатам на службу, о порядке поступления в ведомственные образовательные организации, а также о деятельности образовательных учреждений.

Учащиеся старших классов узнали о специфике работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы и социальных гарантиях, предусмотренных законодательством для работников пенитенциарной системы.

Также читайте о том, что сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили Потьминский психоневрологический интернат.

Источник: 13.fsin.su