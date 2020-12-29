Стал известен режим работы КУ «Городская общественная приемная» в праздничные дни

КУ «Городская общественная приемная» сообщает режим работы в праздничные дни.

Последний день текущего года будет нерабочим. С 1 по 10 января следующего года включительно будут выходные праздничные дни.

С 11 января следующего года КУ «Городская общественная приемная» начнет работать в прежнем режиме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru