В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Днём 28 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ульянова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №43 горит металлический мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в контейнере на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru