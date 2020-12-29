В Лямбирском районе пьяный автомобилист сбил двух пешеходов

В Лямбирском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло в ночь на 28 декабря на 276-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов 26- и 30-летнего возраста, которые двигались по краю проезжей части в попутном направлении.

От полученных телесных повреждений 26-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Второй пешеход был госпитализирован.

Автомобилист скрылся с места инцидента, но спустя некоторое время был задержан стражами порядка.

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Источник: info-rm.com