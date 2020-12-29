В Рузаевском районе в ДТП пострадали два человека

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 28 декабря на 15-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой и Ковылкино. По предварительной информации, 77-летний гражданин, который управлял легковым автомобилем марки ВАЗ-210540, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди трактор.

Водитель легковушки и его 72-летняя пассажирка доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: info-rm.com