В Торбеево горела баня

В Торбеево пожарные ликвидировали возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 28 декабря. Возле дома №92, который расположен по адресу – улица Садовая, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru