Жителя Мордовии оштрафовали за получение взяток

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в получении взяток.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в 2015-2016 годах 40-летний житель Мордовии, занимая на тот момент должность начальника отдела материально-технического обеспечения казенного предприятия Саранска, систематически получал незаконное денежное вознаграждение от руководителей коммерческих организаций за продвижение их интересов. Взятки предоставлялись за заключение договоров поставок комплектующего оборудования, необходимого для исполнения контрактов, содействие осуществлению регулярных заказов.

Общая сумма взяток, полученных преступником, составила более 750 тыс. рублей.

Решением суда в отношении 40-летнего жителя Мордовии была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф