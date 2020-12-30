В УФСИН РФ по Мордовии ввели в эксплуатацию модульное овощехранилище

На базе снабжения УФСИН РФ по Мордовии было введено в эксплуатацию модульное овощехранилище площадью 528 квадратных метров.

Здание овощехранилища современного типа, оборудованное современными системами вентиляции, подогрева и регулятором влажности для автоматического управления микроклиматом, позволит хранить более 250 тонн овощей.

Стоит отметить, что данное овощехранилище будет использоваться для длительного хранения овощной продукции и консервации для питания специального контингента.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su