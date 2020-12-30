В Мордовии несовершеннолетним правонарушителям подарили новогодние подарки

Накануне новогодних праздников подросткам, содержащимся в следственном изоляторе №1 УФСИН РФ по Мордовии, вручили новогодние подарки, подготовленные учреждением совместно с Уполномоченным по правам ребенка в республике Натальей Юткиной.

Сладкие подарки получили три подростка. Вручая подарки, сотрудники пожелали им здоровья, а также пересмотреть свое отношение к жизни и изменить поведение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su