В двух колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками ИК-11 на прилегающей к колонии территории был задержан житель Мордовии, пытавшийся перебросить 4 свертка, в которых находились 10 мобильных телефонов, 17 аккумуляторных батарей, 4 зарядных устройства, 3 USB-кабеля и музыкальный плеер.

В ИК-17 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 10 годам лишения свободы, сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты 5 мобильных телефонов и USB-кабель, спрятанные ухищренным способом в упаковках с продуктами питания.

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Источник: 13.fsin.su