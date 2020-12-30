В УФСИН РФ по Мордовии проводятся психокоррекционные занятия с осужденными

В лечебном исправительном учреждении №21 УФСИН РФ по Мордовии проводятся психокоррекционные занятия с осужденными, отбывающими наказание в отряде хозяйственной обслуги.

Психологи имеют возможность оказывать необходимое коррекционное воздействие на личность осужденных, способствуя позитивным личностным изменениям и тем самым, предотвращая повторность преступлений.

Формы работы, которые используют психологи учреждения в работе с осужденными, направлены на профилактику рецидива. Речь идет об индивидуальном и групповом консультировании, а также о социально-психологическом тренинге.

Проводимая работа способствует личностным изменениям, предотвращая, повторность преступлений.

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Источник: 13.fsin.su