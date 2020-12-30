Артем Здунов посетил предприятие «Мир цветов»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Кадошкинский район посетил предприятие «Мир цветов».

Руководитель республики оценил масштабы цветочного царства. Ежедневно в шести теплицах общей площадью 18 га, расположенных в Кадошкино и Теньгушево, срезается более 100 тыс. роз самых разных сортов.

Генеральный директор АО «Мир цветов» Александр Болдырев сообщил, что компания занимает 15% рынка свежесрезанных роз в России, выпуская самый широкий в стране ассортимент.

На предприятиях группы компаний «Мир цветов» работают 300 человек.

Артем Здунов осмотрел производственные мощности тепличного комплекса, ознакомился с ассортиментом продукции и технологическими особенностями производства. Также руководителю региона показали энергоцентр АО «Мир цветов» мощностью 6 мегаватт.

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Источник: e-mordovia.ru