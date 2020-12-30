Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил Кадошкинский электротехнический завод.

Руководитель республики детально ознакомился с производственными мощностями, номенклатурой выпускаемых изделий, обсудил с руководством предприятия перспективные направления по освоению новых видов продукции.

В настоящее время завод выпускает светотехнические изделия более 120 серий и 1 тыс. модификаций. Кроме того, в этом году было освоено производство облучателей и рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

Сейчас на заводе работают около 450 человек.

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Источник: e-mordovia.ru