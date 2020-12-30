Артем Здунов посетил производственный комплекс агрофирмы «Октябрьская»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 29 декабря в рамках рабочей поездки в Лямбирский район посетил АО «Агрофирма «Октябрьская».

Указанное многоотраслевое предприятие объединяет целый ряд направлений сельскохозяйственной деятельности: птицеводство, свиноводство, животноводство, растениеводство, переработку животноводческой продукции и изготовление комбикормов. В 2020 году здесь планируется произвести 90 тыс. тонн мяса, в том числе 86,8 тыс. тонн составит мясо птицы.

В агрофирме работают 2400 человек, среднемесячная заработная плата по предприятию составляет более 41 тыс. рублей.

Артем Здунов посетил ключевые производственные площадки, в том числе осмотрел элеваторный комплекс, цех по переработке молока и молочной продукции, цех по переработке мяса и изготовлению мясной продукции, консервный цех, комплекс по изготовлению комбикормов.

Также руководитель республики детально ознакомился с особенностями производственных процессов, экономикой предприятия, ассортиментом выпускаемой продукции.

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Источник: e-mordovia.ru