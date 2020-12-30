Артем Здунов посетил птицефабрику «Атемарская»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Лямбирский район посетил птицефабрику «Атемарская».

В хозяйстве указанной птицефабрики используется 10,5 тыс. га сельхозугодий, 9,5 тыс. га пашни. Производство зерна в 2020 году составило 35748 тонн с урожайностью 46,4 ц/га.

На территории фермы расположены три корпуса для содержания дойного стада по 210 голов в каждом с современными молочными блоками.

За последние два года на развитие предприятия было привлечено 184 млн рублей инвестиций. На птицефабрике сейчас работают более 800 человек.

Артем Здунов осмотрел цеха птицефабрики по производству яйца, ознакомился с вариантами упаковки продукции по категориям для разных торговых сетей, обсудил с руководством предприятия перспективы развития производственных мощностей.

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Источник: e-mordovia.ru