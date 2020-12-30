Правительство Мордовии подвело предварительные итоги работы за 2020 год

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков провел совещание с региональным кабинетом министров.

Глава регионального правительства отметил, что уходящий год был непростым, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в республике остается напряженной, но управляемой. Реальный сектор экономики завершает год с ростом, социальные обязательства бюджета в основном выполнены. Задачи, поставленные перед республикой в рамках реализации национальных проектов в 2020 году, были реализованы: объекты капитального строительства и реконструкции возведены. Мордовия завершает заключение соглашений с федеральными министерствами по национальным проектам 2021 года.

Также на совещании речь шла об обеспечении жителей Мордовии услугами по обращению с твердыми коммунальными услугами. Более 90 % граждан республики пользуются возможностью утилизации отходов с помощью регионального оператора, однако для 50 тыс. жителей отдаленных сёл эта услуга недоступна. Было отмечено, что в следующем году необходимо оборудовать площадки для сбора ТКО, закупить контейнеры и решить вопросы с подъездными путями мусоровозов в отдаленных населенных пунктах.

Приоритетными задачами на следующий год являются увеличение налогового потенциала, рост заработной платы и создание новых высокопроизводительных рабочих мест в республике.

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Источник: e-mordovia.ru