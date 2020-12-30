Артем Здунов провёл встречу с главой Кадошкинского района

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 30 декабря в рамках рабочей поездки в Кадошкино провел встречу с главой района Андреем Чаткиным.

В ходе указанной встречи рассматривались вопросы социально-экономического развития территории. Были обсуждены проблемные точки района, где требуется поддержка республиканских властей. В частности, речь шла о благоустройстве парка и ремонте детского сада в районном центре, а также реконструкции сетей водоснабжения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru