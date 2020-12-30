В Саранске утвердили бюджет города на 2021 год

В Саранске был утвержден бюджет города на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы социальной направленности – 62,9 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 20,3 %, общегосударственные расходы – 7,5 %, национальная экономика – 8,9 %.

Общий объем расходов бюджета Саранска на 2021 год запланирован в размере 6068571,5 тыс. рублей, на 2022 год – 5150906,3 тыс. рублей, а на 2023 год – 5218965,4 тыс. рублей.

Дефицит бюджета на 2021 год запланирован в размере 200 млн рублей, на 2022 и 2023 годы – без дефицита.

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Источник: adm-saransk.ru