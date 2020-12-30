В Мордовии выросла годовая инфляция

Годовая инфляция в Мордовии в ноябре нынешнего года составила 4,2% после 3,7% месяцем ранее.

Указанная динамика во многом связана с действием временных факторов федерального уровня. К ним можно отнести сокращение предложения на отдельных сельскохозяйственных рынках, рост издержек производителей, ослабление рубля в предыдущие месяцы. Также продолжил играть роль эффект низкой сравнительной базы прошлого года.

Ускорился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Сдержанный спрос и сохраняющиеся противоэпидемические ограничения привели к замедлению инфляции в сфере услуг.

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Источник: info-rm.com