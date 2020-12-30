В Мордовии за нынешний год по состоянию на 1 ноября объем просроченной задолженности вырос на 30,9%.

В настоящее время республика занимает пятое место среди регионов России по указанному показателю.

Такой вывод сделали специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основании данных ЦБ РФ.

Жители Мордовии должны кредитным организациям более 3 миллиардов рублей.

К просроченной задолженности причисляются кредиты с отсутствием платежей на протяжении более 90 дней.

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Источник: info-rm.com