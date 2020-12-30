В Саранске появилась новая улица

В Саранске с недавних пор появилась новая улица.

Новая улица Владимира Илюхина располагается в посёлке Пушкино (к востоку от существующей застройки). Соответствующее решение было принято городскими депутатами.

Указанный объект прошел процедуру публичных слушаний.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Мордовии кафе и ресторанам в предпраздничные дни разрешили работать до полуночи. Стоит отметить, что данное смягчение режима карантинных мер не будет действовать 31 декабря, а проведение массовых мероприятий и банкетов в республике остается под запретом.

Источник: adm-saransk.ru