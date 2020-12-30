В Саранске работникам предприятия выплатили задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Октябрьского района Саранска провела проверку соблюдения предприятием «Спецавтохозяйство Саранское» требований трудового законодательства.

В ходе указанной проверки было установлено, что на предприятии образовалась задолженность перед 189 работниками за ноябрь нынешнего года на сумму более 3,5 млн рублей.

Прокурор внес руководителю предприятия представление, а также возбудил в отношении него дело об административном правонарушении.

В результате принятых прокуратурой мер работникам предприятия были выплачены долги по заработной плате.

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Источник: epp.genproc.gov.ru