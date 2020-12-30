В Зубово-Полянском районе сгорела баня

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Поздним вечером 29 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре территории населенного пункта Умёт. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Вокзальная, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горел мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru