В Лямбирском районе в результате пожара погибла женщина

В Лямбирском районе произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Поздним вечером 30 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Татарская Свербейка. На улице Зеленой загорелся частный жилой дом №24. Проживающая по соседству гражданка, обнаружив возгорание, вызвала пожарных.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений имело место открытое горение дома. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп женщины 1955 года рождения. Известно, что данная гражданка является сестрой владельца жилья, которая присматривала за домом во время отсутствия последнего.

Пламя полностью уничтожило дом и расположенный поблизости сарай на общей площади, составляющей 75 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru