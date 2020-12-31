В Мордовии прораба осудили за гибель двух рабочих

В Мордовии суд вынес приговор в отношении гражданина, обвиняемого в гибели двух рабочих при демонтаже здания.

В Саранске осужденный подрядился провести и руководил демонтажными работами по сносу нежилого здания, расположенного по адресу - улица 1-я Промышленная. Мужчиной не был изготовлен проект организации работ по сносу здания, предусматривающий в том числе безопасность строителей, что является нарушением норм. Кроме того, он не провел инструктаж о безопасных методах трудовой деятельности с двумя мужчинами, привлеченными им для работы на данном объекте. В апреле минувшего года при проведении распила металлической стойки произошло обрушение конструкции здания, в результате чего металлические и бетонные фрагменты упали на находившихся на платформе автовышки рабочих. От полученных телесных повреждений два человека погибли на месте.

Решением суда в отношении виновника происшествия была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru