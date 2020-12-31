В Саранске мужчина во время ссоры убил своего знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 22 декабря 46-летний гражданин, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки вместе со своим 43-летним знакомым. Во время попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта несколько раз ударил оппонента полипропиленовой трубой по голове, а когда последний упал, нанес ещё несколько ударов ногами по туловищу.

От тупой закрытой травмы головы и груди 43-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Также читайте о том, что в Саранске 46-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого.

Источник: mordovia.sledcom.ru