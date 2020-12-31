В Ковылкино два подростка обвиняются в угоне автомобиля

В Ковылкино суд вынесет приговор в отношении двух несовершеннолетних парней, которые обвиняются в угоне автомобиля.

Вечером 14 сентября 2020 года два 16-летних подростка угнали автомобиль марки ГАЗ с огороженной стоянки транспорта, протаранив ворота. Поочередно садясь за руль, парни покатались по Ковылкинскому району, а затем оставили транспортное средство возле общежития колледжа в Ковылкино.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru