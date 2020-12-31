Несколько жителей Мордовии обвиняются в мошенничестве при получении выплат

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении нескольких человек, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с декабря 2016 года по март 2019 года 35-летний житель Мордовии, будучи представителем кредитного потребительского кооператива, специализирующегося на выдаче кредитов физическим лицам, разработал мошенническую схему, направленную на незаконное обналичивание сертификатов на получение материнского капитала. В противоправную деятельность мужчина вовлек трех своих знакомых, имеющих опыт работы в сфере оказания риелторских услуг.

Фигуранты уголовного дела нашли 25 владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал и недорогие дома в районах Мордовии и соседнем регионе, а затем совершили хищение денежных средств путем предоставления недостоверных сведений в органы власти.

С целью получения максимальной прибыли при составлении договоров купли-продажи указывалась значительно завышенная стоимость недвижимости в размере около 500 тыс. рублей при фактической е1 цене от 50 до 100 тыс. Жилище при этом нередко находилось в ветхом и непригодном для проживания состоянии.

Причиненный ущерб превысил 11 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Ковылкино два подростка обвиняются в угоне автомобиля.

Источник: 13.мвд.рф