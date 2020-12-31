В Мордовии пойдут под суд организаторы фиктивных фирм

В Мордовии предстанут перед судом организаторы так называемых подставных фирм.

В период с 1 января 2015 года по ноябрь 2016 года пять обвиняемых на территории Саранска занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц и извлекли доход в сумме свыше 24 млн рублей.

Кроме того, в указанный период времени участники организованной группы, не будучи руководителями и учредителями ряда организаций, изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям.

Также данные лица в целях осуществления незаконной банковской деятельности образовали через подставных лиц четыре организации.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: epp.genproc.gov.ru