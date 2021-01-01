В Мордовии новогодние праздники под особым контролем Госавтоинспекции

С 1 по 10 января 2021 года в Республике Мордовии работниками ГАИ будет осуществлен специальный рейд. Данная акция призвана повысить безопасность движения транспортных средств на всех автодорогах.

Мероприятия пройдут в столице Мордовии городе Саранске и всех районах республики. Водители всех авто будут проверяться на предмет употребления алкоголя и соблюдения ПДД.

Работа инспекторов ГИБДД будет проводиться по всем видам правонарушений среди всех категорий участников дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников. В этот период будет задействован весь личный состав Госавтоинспекции Мордовии.

Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(8342) 24-64-09, 8(8342) 38-57-27 или 02.

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